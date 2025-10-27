الرئيس علييف: الذكرى الخامسة ليوم النصر هي الصفحة الأبرز في تاريخ أذربيجان

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها أمام السكان المحليين في قرية هوروفلو بولاية جبرائيل على الأهمية التاريخية للذكرى الخامسة الوشيكة لتحرير القرية .

وصرح الرئيس علييف بأن هذا التاريخ المجيد سيبقى حياً في قلوب الشعب، مشيراً إلى أن "8 نوفمبر يوم النصر هو الصفحة الأبرز في تاريخنا". وألفت أيضاً الانتباه إلى أن الانتصار التاريخي الذي تحقق قبل خمس سنوات قد أحدث صدى كبيراً على المستوى الدولي.