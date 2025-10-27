الرئيس علييف: أكثر من 50 ألف شخص استقروا بالفعل في قراباغ وزنكزور الشرقية

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

صرح الرئيس إلهام علييف في خطاب ألقاه في قرية هوروفلو بولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني في 28 أكتوبر اليوم بأن مناطق البلد في قراباغ وزنكزور الشرقية بأكملها تحولت حالياً إلى موقع بناء ضخم.

وأفاد الرئيس علييف استناداً إلى بيانات رسمية بأن أكثر من 50 ألف شخص يعيشون ويعملون ويتلقون التعليم في المنطقة حالياً مشيرا إلى أن حوالي 20 ألفاً من هؤلاء نازحون سابقون عادوا إلى وطنهم الأصلي فيما يمثل الباقون مواطنين يعملون في وظائف مختلفة داخل المنطقة.