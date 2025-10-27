الرئيس إلهام علييف: الواقع الحالي في قراباغ هو انتصار للعدالة التي حققها الشعب الأذربيجاني

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

وصف الرئيس إلهام علييف في خطابه أمام سكان قرية هوروفلو بولاية جبرائيل الفترة الحالية بأنها "انتصار للعدالة".

وأكد الرئيس علييف أن الشعب الأذربيجاني آمن بالعدالة وحققها بالفعل مشددا على "أننا نحن أصحاب هذه الأراضي" مضيفاً أن العدو طُرد من أراضيهم ويتم حالياً بناء حياة جديدة وجميلة في هذه المناطق.