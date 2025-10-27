الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة العيد الوطني

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة العيد الوطني لبلده يوم الجمهورية 29 أكتوبر.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات إلى الرئيس التركي ودوام السلام والازدهار إلى الشعب التركي الشقيق.