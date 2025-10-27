الرئيس علييف: زنكيلان ستصبح مركزاً مهماً للنقل بفضل ممرّي زنكزور وآراز

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

أكد الرئيس إلهام علييف في لقائه سكان قريتي محمد بكلي وآغالي في ولاية زنكيلان على الأهمية المستقبلية للمنطقة مصرحا بأن زنكيلان ستتحول إلى أحد أهم مراكز النقل في المنطقة بفضل مرور ممرّي زنكزور وآراز عبرها.

وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا العامل يضمن مستقبلاً زاهراً للمنطقة بأكملها بما في ذلك قراباغ وزنكزور الشرقية وأن الواقع الحالي المتمثل في بناء المدن والقرى الجديدة يثبت ذلك.