رئيسا برلماني أذربيجان ورومانيا يناقشان الشراكة الاستراتيجية وأجندة السلام في باكو

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

عقدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا 28 أكتوبر اليوم اجتماعا مع رئيس مجلس الشيوخ الروماني ميرتشيا أبروديان في باكو على هامش المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للذكرى الثلاثين لدستور جمهورية أذربيجان.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على التطور الناجح للشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان ورومانيا وخاصة مساهمة الغاز الأذربيجاني في أمن الطاقة الروماني. وتطرقت غفاروفا إلى أجندة السلام الأذربيجانية الأرمينية مشددة على أهمية التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في واشنطن وعملية بناء الثقة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ أبروديان إلى وجود فرص واسعة لتطوير العلاقات الثنائية وهنأ بالنجاحات المحققة في عملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا معرباً عن ثقته في أن هذه العملية ستخدم السلام المستدام في المنطقة.