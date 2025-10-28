الرئيس علييف: انطلاق المرحلة التالية من "العودة الكبرى" التي بدأت في زنكيلان

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

صرح الرئيس إلهام علييف خلال لقائه سكان قريتي محمد بكلي وآغالي في ولاية زنكيلان بأن العودة إلى زنكيلان تمثل مرحلة جديدة في برنامج "العودة الكبرى".

أشار الرئيس علييف إلى أن إطلاق هذا البرنامج قد تم تحديداً من منطقة زنكيلان مشددا على أن أول قرية تم إنشاؤها في إطار "العودة الكبرى" وهي قرية آغالي يقطنها الناس منذ ثلاث سنوات ونصف حيث "تم توفير ظروف ممتازة فيها ويتم الحفاظ عليها بشكل جيد".