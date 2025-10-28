الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة العيد الوطني التركي

باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد تركيا الوطني يوم الجمهورية.

وكتب الرئيس علييف في المنشور "29 أكتوبر ، تركيا، يوم الجمهورية."