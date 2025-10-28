تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثامن والعشرين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو مبارز أقا حسين أوغلو شهموروف ومقيم قرية نافدان التابعة لولاية صابر آباد في مقبرة شهداء قصبة كيشله بحي نظامي للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد مبارز شهموروف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي مبارز أقا حسين أوغلو شهموروف من مواليد 1963م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي ولاية خوجالي عام 1992م.