تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثامن والعشرين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو عبد الله نوروز أوغلو قولييف ومقيم مدينة جويتشاي التابعة لولاية جويتشاي في مقبرة شهداء قصبة سراء التابعة لولاية أبشرون بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد عبد الله قولييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي عبد الله نوروز أوغلو قولييف من مواليد 1968م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة شوشا عام 1992م.