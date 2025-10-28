رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل بزيارة إلى أذربيجان

باكو، 29 أكتوبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس النواب التابع للمجلس العالي لجمهورية طاجيكستان فيض علي عيديزاده في زيارة إلى جمهورية أذربيجان في 29 أكتوبر للمشاركة في المؤتمر البرلماني الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الـ30 لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ضيافت عسكروف ورئيس مجموعة العمل للعلاقات البرلمانية مع طاجكستان آيدن ميرزازاده وعدد من المسؤولين الرسميين الآخرين استقبلوا رئيس مجلس النواب التابع للمجلس العالي لجمهورية طاجيكستان فيض علي عيديزاده في مطار حيدر علييف الدولي.