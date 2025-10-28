النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الجمهورية التركي

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا منشورا في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي الإنستغرام بمناسبة يوم الجمهورية التركي 29 أكتوبر.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة "فلتكون الوحدة والأخوة الأذربيجانية التركية مصدرا اعتزاز شعبينا أبديتين وراسختين!"