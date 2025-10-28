رئيسة المجلس الوطني: تاريخ الدولة الأذربيجانية هو تاريخ من المحن والانتصارات الباهرة

باكو، 29 أكتوبر، (أذرتاج)

ألقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا اليوم كلمة في مؤتمر دولي مخصص للذكرى الثلاثين لدستور البلد ووصفت غفاروفا تاريخ الدولة الأذربيجانية بأنه تاريخ من "المحن الصعبة والانتصارات الباهرة".

وأوضحت غفاروفا أنه بعد استعادة الاستقلال عام 1991 تعرضت أذربيجان لعدوان مسلح وأزمة داخلية هددت بفقدان الاستقلال وشددت على أن الدستور الذي أُعد تحت قيادة الزعيم الوطني حيدر علييف وتم اعتماده عام 1995 نجح في تثبيت الاستقرار واستعادة سيادة القانون وتحديد استراتيجية التنمية للبلد.

وأضافت رئيسة المجلس الوطني أن الدستور أرسى مبادئ سيادة الشعب وسيادة القانون وحقوق الإنسان مؤكدة أن المسار الذي بدأه حيدر علييف يستمر بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام علييف وأن السنوات الـ 22 الماضية شكلت "فترة تطور ديناميكي وشامل" لأذربيجان.