وزير خارجية أذربيجان يلتقي ممثل سلطان عُمان ويناقش تعزيز التعاون الاقتصادي واستضافة فعاليات دولية

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في إطار زيارته الرسمية سلطنة عُمان 29 أكتوبر الممثل الخاص لسلطان عُمان أسعد بن طارق آل سعيد .

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتم التأكيد على الدور الحاسم للزيارات رفيعة المستوى في تحفيز التعاون السياسي والاقتصادي. كما تم الإعراب عن الثقة بأن افتتاح السفارة الأذربيجانية في عُمان سيعطي العلاقات دفعة إضافية.

وأشار الوزير بايراموف إلى أهمية استضافة أذربيجان في عام 2026 للقمة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي والدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي مؤكداً أن هذه الفعاليات ستتيح فرصاً جديدة للتعاون وتشجيع الحوار والتنمية المستدامة.