وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع رئيس مجلس الدولة العماني تعميق التعاون الاقتصادي والطاقة والبرلماني

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في إطار زيارته الرسمية سلطنة عُمان 29 أكتوبر مع الشيخ عبد الملك الخليلي رئيس مجلس الدولة العماني.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن الطرفين ناقشا إمكانيات توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمجالات الإنسانية. كما تم تقدير بدء عمل السفارة الأذربيجانية في عُمان كدفعة جديدة لتعميق العلاقات الثنائية.

وشدد الوزير بايراموف على أهمية إنشاء مجموعات صداقة في برلماني البلدين لتعزيز العلاقات. وأشار إلى أن استضافة أذربيجان في عام 2026 للقمة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي والمنتدى الحضري العالمي ستعزز مبادئ الحوار والتنمية المستدامة.