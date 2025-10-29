مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 30 أكتوبر، (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم نظيره الأوزبكستاني باختيور سعيدوف على هامش زيارة عمل سمرقند.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف قدم تهانيه لأوزبكستان بمناسبة استضافتها للمؤتمر العام لليونسكو للمرة الأولى.

وفي الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما من التطور الديناميكي للعلاقات الأذربيجانية الأوزبكستانية على مستوى الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات وتمت مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين.

تم استعراض الأنشطة المشتركة والمشاريع في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والثقافة والإنسانية بهدف توسيع التعاون الثنائي.

كما تم التأكيد على أهمية الدعم المتبادل والتعاون في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول التركية وحركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي إضافة إلى منصات إقليمية أخرى.

كما جرت مناقشات حول مسائل التنمية الإقليمية والشؤون الأخرى ذات الاهتمام المشترك.