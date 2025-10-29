افتتاح المعرض الدولي الـ 27 للابتكارات في قطاع الرعاية الصحية في باكو

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

يشهد قطاع الرعاية الصحية في أذربيجان اليوم انطلاق أحد أهم فعالياته وهو حفل افتتاح المعرض الدولي السابع والعشرين للابتكارات الطبية ميدينيكس 2025 في باكو.

ويجمع المعرض الذي يستمر من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المهنيين في مجال الرعاية الصحية ورؤساء المؤسسات الطبية ورجال الأعمال والموزعين والمستثمرين على منصة واحدة وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة في ظل الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث النظام الصحي الحكومي ورفع جودة الخدمات الطبية، حيث يمر القطاع بمرحلة نمو ديناميكي في السنوات الأخيرة.

ويحظى معرض ميدينيكس بدعم الوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإلزامي واتحاد إدارة الوحدات الإقليمية الطبية "طبيب" وتشارك كلتا المؤسستين الرئيسيتين بأجنحة خاصة لعرض أنشطتهما وأحدث إنجازاتهما في القطاع.