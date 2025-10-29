تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو إيلتشين بالاخان أوغلو قولييف في مقبرة شهداء "ده ده قورقود" بحي سوراخاني للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد إيلتشين قولييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي إيلتشين بالاخان أوغلو قولييف من مواليد 1965م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة خوجالي عام 1992م.