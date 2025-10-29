محكمة باكو العسكرية تفحص مقطع فيديو لرئيس وزراء أرمينيا وهو يكرم جنوداً بعد اشتباكات طاووس

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

استؤنفت اليوم في محكمة باكو العسكرية محاكمة مجموعة من المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب الجرائم الكبرى وضد السلام والإنسانية والجرائم الحربية وتواصلت الجلسة بإعلان الوثائق.

وبناءً على طلب المتهم دافيت إيشخانيان تم فحص مقطع فيديو سُجل بعد اشتباكات طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020 ويظهر في الفيديو رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وهو يكرم الجنود الأرمن الذين شاركوا في تلك الاشتباكات وأن احد المتهمين أرايك هاروتونيان بين المشاركين في ذلك الحفل.

ووجه المدعي أسئلة للمتهم هاروتونيان عن مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن المشترك بين أرمينيا والكيان غير الشرعي في 19 يونيو 2020م واستفسر المدعي عن سبب عقد الاجتماع رغم تأكيد هاروتونيان السابق أن اشتباكات يوليو لم يكن لها صلة بالكيان الانفصالي.

ورد المتهم هاروتونيان بأن الاجتماع ناقش قضايا الأمن الأرميني وحالة استعداد الجيش وسيناريوهات حرب محتملة.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.