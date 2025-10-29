تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في باكو

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو فكرت عباس أوغلو عزيزوف في مقبرة شهداء ضريح "صوفي حميد بيري" بحي قراداغ للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد فكرت عزيزوف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي فكرت عباس أوغلو عزيزوف من مواليد 1961م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة خوجالي عام 1992م.