الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

رسم الرئيس إلهام علييف في 30 أكتوبر اليوم عزل والي بالاكن.

وينص المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الأذربيجاني على عزل إسلام واحد أوغلو رضايف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لولاية بالاكن .