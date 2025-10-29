رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء

باكو، 30 أكتوبر، (اذرتاج)

زار رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش والوفد المرافق له 30 أكتوبر مقبرة الشرف على هامش زيارته باكو ووضع باقات من الزهور أمام ضريح مؤسس دولة أذربيجان المستقلة المعاصرة والزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف إحياء لذكراه الخالدة.

كما وضعت باقات من الزهور على قبر طبيبة العيون الشهيرة الأكاديمية ظريفة علييفا إحياء لذكراها.

ثم زار الضيوف مقبرة الشهداء ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الخالد" إحياء لذكرى أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.

ثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات مفصلة عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

ورافق الوفد أثناء الزيارة نائب رئيس المجلس الوطني ضيافت عسكروف ورئيس مجموعة العمل البرلمانية بين أذربيجان والإمارات جوانشير باشازاده وعدد من المسؤولين الرسميين.