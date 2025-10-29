تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في جويتشاي

جويتشاي، 30 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو آيدين ناريمان أوغلو نوروييف في مقبرة شهداء مدينة جويتشاي بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد آيدين نوروييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي آيدين ناريمان أوغلو نوروييف من مواليد 1973م في قرية ميرتي التابعة لولاية جويتشاي أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة خوجالي عام 1992م.