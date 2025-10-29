رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف 30 أكتوبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد ديناميكية عالية في التطور بفضل الجهود المشتركة للرئيسين إلهام علييف والشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتم التأكيد على أن التوقيع على "الإعلان المشترك حول علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في سبتمبر الماضي قد نقل العلاقات إلى مرحلة جديدة.

وناقش الطرفان آفاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما أُشير إلى الدور المهم للعلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة في تعزيز التعاون الشامل.