رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية
باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج
التقى رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف 30 أكتوبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.
وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد ديناميكية عالية في التطور بفضل الجهود المشتركة للرئيسين إلهام علييف والشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتم التأكيد على أن التوقيع على "الإعلان المشترك حول علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في سبتمبر الماضي قد نقل العلاقات إلى مرحلة جديدة.
وناقش الطرفان آفاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. كما أُشير إلى الدور المهم للعلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة في تعزيز التعاون الشامل.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
سوريا تعترف بكوسوفو كدولة
- [15:25]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
- 29.10.2025 [20:47]
وزارة المالية: انخفاض متواصل في دين أذربيجان العام الخارجي والمحلي
- 29.10.2025 [20:12]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني
- 29.10.2025 [19:19]
الإمارات تستثمر أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات
- 29.10.2025 [17:20]
أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تصدّر إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا
- 29.10.2025 [16:41]
لاعبو الجودو الأذربيجانيون يحضرون البطولة الدولية في الإمارات
- 29.10.2025 [16:27]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"
- 29.10.2025 [16:21]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [15:18]
انطلاق منتدى باريس للسلام: رئيس الكوب29 يشارك في مناقشات المناخ العالمية
- 29.10.2025 [14:42]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والثلاثون
- 29.10.2025 [14:17]
المجلس الوطني يعقد مؤتمرا مكرسا للذكرى الـ30 لتبني دستور أذربيجان
- 29.10.2025 [12:37]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الجمهورية التركي
- 29.10.2025 [11:55]
شييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في سومقايت
- 29.10.2025 [11:52]
رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل بزيارة إلى أذربيجان
- 29.10.2025 [11:48]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 29.10.2025 [11:17]
انخفاض سعر برميل النفط
- 29.10.2025 [11:14]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني بنسبة 3 %
- 29.10.2025 [11:05]
العودة الكبرى: أغدام وآغدره تستقبلان دفعة أخرى من سكانهما
- 29.10.2025 [10:59]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [10:57]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 29.10.2025 [10:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة العيد الوطني التركي
- 28.10.2025 [23:45]
الرئيس علييف: انطلاق المرحلة التالية من "العودة الكبرى" التي بدأت في زنكيلان
- 28.10.2025 [20:49]
الرئيس علييف: زنكيلان ستصبح مركزاً مهماً للنقل بفضل ممرّي زنكزور وآراز
- 28.10.2025 [20:00]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة العيد الوطني
- 28.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: أكثر من 50 ألف شخص استقروا بالفعل في قراباغ وزنكزور الشرقية
- 28.10.2025 [18:08]
الرئيس علييف: الذكرى الخامسة ليوم النصر هي الصفحة الأبرز في تاريخ أذربيجان
- 28.10.2025 [18:02]
سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي بالمغرب في زيارة لمجلس النواب المغربي
- 28.10.2025 [17:53]
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يصل بزيارة رسمية إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [16:34]
مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول تنتهي دون نتيجة
- 28.10.2025 [15:56]
زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية
- 28.10.2025 [12:34]
الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة معالجة الشعير في إيميشلي
- 28.10.2025 [12:33]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والثلاثون
- 28.10.2025 [12:00]
انخفاض سعر النفط الاذربيجانيانخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 28.10.2025 [11:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 28.10.2025 [11:41]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 28.10.2025 [11:35]
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [11:31]
العودة الكبرى: خوجاوند تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 28.10.2025 [11:31]
رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان
- 28.10.2025 [11:31]
الرئيس إلهام علييف يتفقد مؤسسة إنتاج المواد الكيماوية الزراعية في صابر آباد
- 28.10.2025 [11:12]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في العراق
- 27.10.2025 [17:51]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المكسيك
- 27.10.2025 [17:49]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في اليابان
- 27.10.2025 [17:45]
الرئيس علييف يعين قنصلا عاما جديدا في إيران
- 27.10.2025 [17:42]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في السعودية
- 27.10.2025 [17:10]
الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الأردن
- 27.10.2025 [17:07]
الرئيس علييف يعفي قنصل البلد العام بمدينة تبريز الإيرانية
- 27.10.2025 [17:02]