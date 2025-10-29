برلمانا أذربيجان والإمارات يعمقان العلاقات: رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور باكو

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

زار رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش مع الوفد المرافق له مقر المجلس الوطني الأذربيجاني في 30 أكتوبر في إطار زيارة رسمية البلد.

وشهد لقاء جمع الوفد الإماراتي مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا تأكيد الطرفين على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مشيرين إلى أن زيارة غباش ستسهم بشكل كبير في تعميق العلاقات البرلمانية.

وسلط الجانبان الضوء على الدور المهم للحوار السياسي والمشاريع المشتركة الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في توسيع التعاون الثنائي. وأعرب غباش عن تقديره للاجتماع الذي عقده مع الرئيس إلهام علييف مشيراً إلى أن العلاقات القائمة على الصداقة الصادقة بين قائدي البلدين تخدم تعميق الروابط بين الشعبين.

كما جرت خلال الاجتماع مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين.