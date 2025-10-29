وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 30 أكتوبر .

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

واصلت المحكمة الاستماع الى إفادات الأطراف المتضررة والورثة الشرعيين للأطراف الضحية الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة بسبب عذر مقبول وتقدموا بطلب إلى المحكمة بهذا الشأن.

بناءً على طلب محامي المتهم دافيت إيشخانيان تم فحص مادة فيديو سُجلت بعد اشتباكات طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020 ويُظهر الفيديو رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وهو يكرم الجنود الأرمن الذين شاركوا بنشاط في تلك الاشتباكات في سرداراباد بحضور المتهم الآخر آراييك هاروتيونيان.

ووجه المدعي أسئلة للمتهم هاروتونيان عن صفته في هذا التكريم وعن اجتماع مجلس الأمن المشترك بين أرمينيا والكيان غير الشرعي الذي عُقد في 19 يونيو 2020م مشيراً إلى تناقض ذلك مع تصريحه السابق بأن اشتباكات يوليو لم يكن لها علاقة بالكيان الانفصالي وأكد المتهم هاروتونيان أن الاجتماع ناقش قضايا أمن جمهورية أرمينيا واستعداد الجيش وسيناريوهات حرب محتملة.

وفي تطور آخر، تم إعلان رسالة من اللجنة الحكومية الأذربيجانية لشؤون الأسرى والمفقودين إلى مكتب المدعي العام تؤكد أن 37 من أصل 54 أسيراً أذربيجانياً زارتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال حرب قراباغ الأولى اختفوا قسرياً على يد الجنود الأرمن وأُعلن أيضاً عن واقعة مروعة تتعلق بوفاة 8 أسرى في يريفان عام 1994.

وعلاوة على ذلك، تمت إعادة فحص تصريح المتهم مناتساكانيان في مقابلة سابقة حول تكبد "لواء ياشما" القوات الخاصة الأذربيجانية "حوالي 400 خسارة".

وفي ختام الجلسة، تم إعلان إفادات المتضررين وورثة الضحايا بمن فيهم إفادة المتضررة ملاحت علييفا شاهدة مذبحة خوجالي وإفادات أسرى تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في خانكندي وغيرها من مواقع الاعتقال الأرمينية.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 31 أكتوبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة: ليلى علييفا وأرزو علييفا تدعمان تنمية الأطفال
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [٢٣:٠١]

بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة: ليلى علييفا وأرزو علييفا تدعمان تنمية الأطفال

برلمانا أذربيجان والإمارات يعمقان العلاقات: رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور باكو
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٥٣]

برلمانا أذربيجان والإمارات يعمقان العلاقات: رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور باكو

رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٥٠]

رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية

رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٠٩]

رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء

الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٠٨]

الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب

محكمة باكو العسكرية تفحص مقطع فيديو لرئيس وزراء أرمينيا وهو يكرم جنوداً بعد اشتباكات طاووس
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٤:٣٠]

محكمة باكو العسكرية تفحص مقطع فيديو لرئيس وزراء أرمينيا وهو يكرم جنوداً بعد اشتباكات طاووس

مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٢:١٧]

مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٠٠]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون

ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"
  • ٣٠.١٠.٢٠٢٥ [١٠:١٤]

ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"

بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة: ليلى علييفا وأرزو علييفا تدعمان تنمية الأطفال

  • [23:01]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [21:18]

برلمانا أذربيجان والإمارات يعمقان العلاقات: رئيس المجلس الوطني الاتحادي يزور باكو

  • [19:53]

رئيس وزراء أذربيجان يلتقي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ويشدد على الشراكة الاستراتيجية

  • [18:50]

تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في جويتشاي

  • [18:02]

المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية في أبوظبي

  • [17:40]

تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في شروان

  • [17:03]

رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء

  • [16:09]

الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب

  • [16:08]

سوريا تعترف بكوسوفو كدولة

  • [15:25]

تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في باكو

  • [15:17]

من قرية أغالي الذكية: زنكيلان تنفض غبار الاحتلال الأرميني

  • [14:54]

محكمة باكو العسكرية تفحص مقطع فيديو لرئيس وزراء أرمينيا وهو يكرم جنوداً بعد اشتباكات طاووس

  • [14:30]

كورنيش باكو: قرن من التاريخ الأخضر على ضفاف بحر الخزر

  • [14:26]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

  • [14:03]

الرباط تشارك جمهورية تركيا مناسبة الاحتفال بعيدها الوطني

  • [12:53]

افتتاح المعرض الدولي الـ 27 للابتكارات في قطاع الرعاية الصحية في باكو

  • [12:18]

مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان

  • [12:17]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والثلاثون

  • [12:00]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • [10:42]

سعر برميل النفط يستمر في الانخفاض

  • [10:35]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولارا

  • [10:32]

ليلى علييفا تلتقي في غابالا بالمشارك في مشروع "مربي النحل الشاب"

  • [10:14]

ليلى علييفا تحضر عرض فيلم "هيركان" الوثائقي في غابالا

  • [09:57]

وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع رئيس مجلس الدولة العماني تعميق التعاون الاقتصادي والطاقة والبرلماني

  • 29.10.2025 [20:54]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

  • 29.10.2025 [20:47]

وزير خارجية أذربيجان يلتقي ممثل سلطان عُمان ويناقش تعزيز التعاون الاقتصادي واستضافة فعاليات دولية

  • 29.10.2025 [20:20]

وزارة المالية: انخفاض متواصل في دين أذربيجان العام الخارجي والمحلي

  • 29.10.2025 [20:12]

المدير التنفيذي لصندوق النفط الأذربيجاني يلتقي مستثمرين عالميين في السعودية ويقدم استراتيجية الاستثمار المستدام

  • 29.10.2025 [19:53]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني

  • 29.10.2025 [19:19]

تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"

  • 29.10.2025 [18:16]

الإمارات تستثمر أكثر من 110 مليار دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات

  • 29.10.2025 [17:20]

تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"

  • 29.10.2025 [17:12]

أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تصدّر إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا

  • 29.10.2025 [16:41]

لاعبو الجودو الأذربيجانيون يحضرون البطولة الدولية في الإمارات

  • 29.10.2025 [16:27]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في مقبرة شهداء "ده ده قورقود"

  • 29.10.2025 [16:21]

رئيسة المجلس الوطني: تاريخ الدولة الأذربيجانية هو تاريخ من المحن والانتصارات الباهرة

  • 29.10.2025 [15:34]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

  • 29.10.2025 [15:18]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية خضرلي في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 29.10.2025 [14:48]

انطلاق منتدى باريس للسلام: رئيس الكوب29 يشارك في مناقشات المناخ العالمية

  • 29.10.2025 [14:42]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية حسنريز في ولاية أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 29.10.2025 [14:28]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والثلاثون

  • 29.10.2025 [14:17]

افتتاح حديقة أخار باخار الوطنية في قاخ وسط مبادرات واسعة لحماية التنوع البيولوجي

  • 29.10.2025 [12:43]

المجلس الوطني يعقد مؤتمرا مكرسا للذكرى الـ30 لتبني دستور أذربيجان

  • 29.10.2025 [12:37]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم الجمهورية التركي

  • 29.10.2025 [11:55]

شييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في سومقايت

  • 29.10.2025 [11:52]

رئيس مجلس النواب الطاجيكي يصل بزيارة إلى أذربيجان

  • 29.10.2025 [11:48]

أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 29.10.2025 [11:17]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 29.10.2025 [11:14]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني بنسبة 3 %

  • 29.10.2025 [11:05]

العودة الكبرى: أغدام وآغدره تستقبلان دفعة أخرى من سكانهما

  • 29.10.2025 [10:59]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

  • 29.10.2025 [10:57]

تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

  • 29.10.2025 [10:13]

الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة العيد الوطني التركي

  • 28.10.2025 [23:45]

الرئيس علييف: انطلاق المرحلة التالية من "العودة الكبرى" التي بدأت في زنكيلان

  • 28.10.2025 [20:49]

رئيسا برلماني أذربيجان ورومانيا يناقشان الشراكة الاستراتيجية وأجندة السلام في باكو

  • 28.10.2025 [20:46]

الرئيس علييف: زنكيلان ستصبح مركزاً مهماً للنقل بفضل ممرّي زنكزور وآراز

  • 28.10.2025 [20:00]

الرئيس إلهام علييف يتعرف على الأعمال المنجزة لدى المجمع السكني ذي الـ104 شقة في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [19:48]

الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس تركيا بمناسبة العيد الوطني

  • 28.10.2025 [19:06]

الرئيس إلهام علييف: الواقع الحالي في قراباغ هو انتصار للعدالة التي حققها الشعب الأذربيجاني

  • 28.10.2025 [18:59]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع سكان قريتي محمد بكلي وأقالي في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني ويعرض عليهم مفاتيح منازلهم الجديدة

  • 28.10.2025 [18:56]

الرئيس إلهام علييف يتعرف على الأعمال المنجزة ضمن المرحلة الثانية من قرية أقالي وحفل تدشين قرية محمد بكلي في زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [18:52]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قصبة قيرميزي بازار وقرية صوص في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [18:18]

الرئيس علييف: أكثر من 50 ألف شخص استقروا بالفعل في قراباغ وزنكزور الشرقية

  • 28.10.2025 [18:08]

الرئيس علييف: الذكرى الخامسة ليوم النصر هي الصفحة الأبرز في تاريخ أذربيجان

  • 28.10.2025 [18:02]

سفراء بلدان آسيا والمحيط الهادي بالمغرب في زيارة لمجلس النواب المغربي

  • 28.10.2025 [17:53]

الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمحطتي الطاقة الشمسية "شمس" و"أفق" بقرية شاه ولي في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [17:04]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
تعيين محامٍ جديد له على نفقة الدولة بعد تنحيه عن محاميه الخاص

  • 28.10.2025 [16:42]

رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يصل بزيارة رسمية إلى أذربيجان

  • 28.10.2025 [16:34]

مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول تنتهي دون نتيجة

  • 28.10.2025 [15:56]

الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق الواصل الى محطة "شفق" للطاقة الشمسية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [15:53]

الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمجمعين سكنيين ثان وثالث بمدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [15:51]

الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمسجد مدينة جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [15:50]

باكو تستضيف للمرة الثانية قمة إنشورتك للدول التركية بهدف تعزيز الاستدامة الرقمية في أسواق التأمين

  • 28.10.2025 [15:18]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع سكان قرية هوروفلو في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني ويعرض عليهم مفاتيح منازلهم الجديدة

  • 28.10.2025 [15:15]

الرئيس إلهام علييف يحضر تدشين المرحلة الأولى من إعادة بناء قرية هوروفلو في جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 28.10.2025 [14:59]

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

  • 28.10.2025 [12:34]

الرئيس إلهام علييف يدشن مؤسسة معالجة الشعير في إيميشلي

  • 28.10.2025 [12:33]

الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مؤسسة إنتاج مرشحات المياه في حديقة صابر آباد الصناعية

  • 28.10.2025 [12:07]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والثلاثون

  • 28.10.2025 [12:00]

انخفاض سعر النفط الاذربيجانيانخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 28.10.2025 [11:46]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 28.10.2025 [11:41]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 28.10.2025 [11:35]

فولوديمير زيلينسكي: بوكروفسك هو الهدف الرئيسي لروسيا والمعارك العنيفة تدور في المدينة

  • 28.10.2025 [11:33]

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يصل إلى أذربيجان

  • 28.10.2025 [11:31]

العودة الكبرى: خوجاوند تستقبل دفعة أخرى من سكانها

  • 28.10.2025 [11:31]

رئيس مجلس الشيوخ الروماني يصل إلى أذربيجان

  • 28.10.2025 [11:31]

الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مصنع معالجة القطن في حديقة صابر آباد الصناعية

  • 28.10.2025 [11:28]

الرئيس إلهام علييف يتعرف على فعاليات مؤسسة إنتاج البذور في حديقة صابر آباد الصناعية

  • 28.10.2025 [11:22]

الرئيس إلهام علييف يتفقد مؤسسة إنتاج المواد الكيماوية الزراعية في صابر آباد

  • 28.10.2025 [11:12]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
"تم استئصال جزء من عضلة عظم عضده لأغراض "الزراعة" في مستشفى خانكندي للأطفال بدلاً من العلاج "

  • 28.10.2025 [09:57]

وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث مع نائبة وزير الخارجية التركي الجهود الجارية في الشرق الأوسط وتحديداً في غزة وسورية والبلدان الإفريقية

  • 27.10.2025 [19:10]

الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في العراق

  • 27.10.2025 [17:51]

الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في المكسيك

  • 27.10.2025 [17:49]

الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في اليابان

  • 27.10.2025 [17:45]

الرئيس علييف يعين قنصلا عاما جديدا في إيران

  • 27.10.2025 [17:42]

الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى المكسيك وهندوراس وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وبيرو

  • 27.10.2025 [17:19]

الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في السعودية

  • 27.10.2025 [17:10]

الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في الأردن

  • 27.10.2025 [17:07]

الرئيس علييف يعفي قنصل البلد العام بمدينة تبريز الإيرانية

  • 27.10.2025 [17:02]