تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الحادي والثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو ميكائيل أتابابا أوغلو علييف في مقبرة شهداء قصبة زيرة بحي خزر للعاصمة باكو بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد ميكائيل علييف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي ميكائيل أتابابا أوغلو علييف من مواليد 1968م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة خوجالي عام 1992م.