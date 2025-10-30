وزير الخارجية: أذربيجان تحتل مكانة متقدمة عالمياً في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

باكو، 31 أكتوبر، (اذرتاج)

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في خطابه في الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان إن أذربيجان تحتل مكانة متقدمة عالمياً في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي بـ 24 عنصراً.

وأكد الوزير بايراموف أن استعادة التراث الثقافي المدمر في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني إحدى الأولويات الحكومية مشيرا إلى أن الألغام الأرضية في تلك المناطق تشكل عقبات خطيرة أمام عملية الإعمار والاستعادة.