وزيرا خارجية أذربيجان وهنغاريا يجتمعان في سمرقند: التركيز على أمن الطاقة ومبادرة الكابل الأخضر

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو 31 أكتوبر على هامش الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان .

وناقش الجانبان آفاق تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع التركيز على التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا سيما في أمن الطاقة وموارد الطاقة المتجددة.

وشدد الوزيران على أن تطوير ونقل الطاقة المتجددة يمثل عنصراً حيوياً في شراكتهما الاستراتيجية مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل على مبادرة كابل البحر الأسود ممر الطاقة الأوسط الأخضر.

كما أعرب بايراموف عن امتنانه لمساهمة هنغاريا في أعمال إعادة الإعمار بالأراضي المحررة.