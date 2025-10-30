وزيرا خارجية أذربيجان وجورجيا يجتمعان في سمرقند: بحث الشراكة الاستراتيجية والسلام الإقليمي

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي 31 أكتوبر على هامش الدورة الـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان .

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الرفيع للعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وناقش الوزيران آفاق التطور في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والنقل والإنسانية.

وشدد بايراموف وبوتشوريشفيلي على أهمية الجهود المشتركة لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة. كما أكدا أن الحوار السياسي النشط والمنصات الإقليمية تشكل أساساً متيناً للعلاقات الثنائية.