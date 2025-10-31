افتتاح "عطلة نهاية الأسبوع الفنية" في مركز حيدر علييف: معارض بوتيرو وقضايا بيئية عالمية في باكو

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

افتتح رسمياً مهرجان "عطلة نهاية الأسبوع الفنية" في مركز حيدر علييف 31 أكتوبر وتم تنظيم المهرجان بمبادرة مؤسسة حيدر علييف و الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة بالشراكة مع وزارة الثقافة الأذربيجانية وجمع فنانين وقيمين ثقافيين من عدة بلدان.

وشهد حفل الافتتاح حضور ليلى علييفا، صاحبة فكرة المشروع ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسِسة ورئيسة جمعية "إيديا" ورئيس مركز باكو للإعلام أرزو علييفا وألينا علييفا ومساعد رئيس الجمهورية ومدير مركز حيدر علييف أنار علي أكبروف ورئيسة البرلمان صاحبة غفاروفا ووزير الثقافة عادل كريملي وعدد حشد من الضيوف.

وتم خلال الافتتاح تقديم معرضي "انتصار الشكل" و"بحاري ومحيطاتي" الرئيسيين.

ويضم معرض "انتصار الشكل" أكثر من 100 عمل للنحات والرسام الكولومبي الشهير فرناندو بوتيرو وقد أكدت لينا بوتيرو ابنة الفنان وقيّمة المعرض أن أسلوب والدها الفني "بوتيريزمو" يجسد التناغم بين الرسم والنحت وأن أعماله المعروضة في باكو تعكس أسلوبه الفريد والبسيط والعميق.

كما يدعو معرض "بحاري، محيطاتي" إلى حماية موارد المياه العالمية حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء عبر الفن على ضرورة الحفاظ على مصادر المياه في ظل التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وشاهد الضيوف عرضاً راقصاً قدمته مجموعة " القدرة على الرقص أذربيجان" للشمولية الأدائية التي تعمل على تعزيز المجتمع الشامل.

وأشار مدير مركز حيدر علييف علي أكبروف إلى أن المهرجان،الذي يُقام لأول مرة بمبادرة ليلى علييفا سيشمل حوالي 40 فعالية فنية في أماكن مختلفة من العاصمة.

ويستمر المهرجان حتى 2 نوفمبر.