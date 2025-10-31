مجموعة باكو للمبادرة تؤكد: لا ركود في نشاطنا ونتعاون مع 9 مستعمرات فرنسية لمكافحة الاستعمار

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

قال المدير التنفيذي لمجموعة مبادرة باكو عباس عباسوف في تصريح خاص لوكالة أذرتاج إنه لا يوجد أي ركود في أنشطة المجموعة مؤكدا أن تأسيس المجموعة جاء بقرار من ممثلي الأقاليم ما وراء البحار.

وأوضح عباسوف أن المجموعة لا تقتصر على دعم النضال ضد الاستعمار في الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار فحسب، بل وتدعم المستعمرات الواقعة في حوض الكاريبي وأفريقيا أيضاً مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه المجموعة يتمثل في مساعدة الأطراف في نضالها ضد الاستعمار تحت مظلة القانون الدولي.

وشدد عباسوف على أن المجموعة لم ولن توجه أنشطتها ضد أي بلد بعينه ولم تؤثر على العلاقات الفرنسية الأذربيجانية مؤكدا "أننا منظمة غير حكومية دولية نقدم الدعم القانوني فقط للأطراف التي تكافح الاستعمار ولا نعتمد على سياسة أي دولة".

وأضاف أن مجموعة مبادرة باكو تتعاون بشكل وثيق مع 9 من أصل 11 مستعمرة فرنسية وأن هذا التعاون سيستمر على المستوى الدولي.