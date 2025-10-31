سفير السودان يؤكد: علاقاتنا مع أذربيجان تمتد لـ 33 عاماً وسنناقش مسارات جديدة للتعاون

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

قال سفير جمهورية السودان لدى أذربيجان أنس الطيب الجيلاني مصطفى في مؤتمر صحفي للصحفيين إن العلاقات بين أذربيجان والسودان تمتد لسنوات طويلة وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ 33 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأفاد السفير السوداني بوجود تفاهم وثقة متبادلة جيدة بين رئيسي البلدين. وأوضح أن كلا الجانبين مهتم بتوسيع وتعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر.

وأضاف أنه ستتم مناقشة تطوير العلاقات السياسية والمسارات الجديدة للتعاون في اللقاءات المستقبلية مشددا على أن أذربيجان والسودان كبلدين صديقين وشريكين ملتزمان بإعطاء علاقاتهما المتبادلة زخما جديدا.