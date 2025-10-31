رئيس إدارة مسلمي القوقاز يجتمع مع مسؤولين رفيعي المستوى في الفاتيكان: أذربيجان نموذج للتسامح

الفاتيكان، 1 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده خلال زيارته للفاتيكان مع مسؤولين كبار في الكرسي الرسولي ومنهم رئيس مجمع الحوار بين الأديان الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد ورئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال كلاوديو غوجيروتي وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وشهدت الاجتماعات إعراب الجانبان عن ارتياحهما من تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان والفاتيكان. وأكد باشازاده على سياسة التسامح وتعدد الثقافات في أذربيجان. وأشار الكرسي الرسولي إلى أن البيئة الدينية والمذهبية في أذربيجان تشكل نموذجاً للعالم أجمع.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي في حفظ التراث الثقافي وتعزيز الحوار بين الأديان فيما دعا باشازاده مسؤولي الفاتيكان لحضور مؤتمر سيعقد العام المقبل حول الحوار الإسلامي الداخلي ومكافحة الإسلاموفوبيا.