رئيسة المجلس الوطني تصل إلى مصر

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

وصلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في الحادي من نوفمبر اليوم في زيارة عمل إلى القاهرة.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن رئيسة المجلس الوطني غفاروفا تشارك في حفل افتتاح متحف مصر الكبير.