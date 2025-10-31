السودان يستعد للقاء وزير التعليم الأذربيجاني لزيادة عدد الطلاب وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

قال سفير السودان لدى أذربيجان أنس الطيب الجيلاني مصطفى في تصريح خاص لوكالة أذرتاج إن الجانب السوداني يخطط لعقد اجتماع مع وزير التعليم الأذربيجاني في المستقبل القريب.

وذكر السفير أن الهدف من هذا الاجتماع توسيع التعاون في مجال التعليم وزيادة عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون في أذربيجان وإنشاء برامج مشتركة جديدة.

وأضاف السفير السوداني أن لجنة وزارية مشتركة قد تم تشكيلها في السودان تمثل قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والطاقة والتعدين والطرق والنفط والغاز وتعمل هذه اللجنة على تحديد المشاريع المشتركة وتخطيط الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون مع الجانب الأذربيجاني.