رئيسة البرلمان الأذربيجاني تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

شاركت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير ضمن زيارة عمل لها جمهورية مصر العربية.

وشهدت غفاروفا الفعالية التي حضرها رؤساء بلدان وحكومات وبرلمانات من بلدان مختلفة. وقد تضمن الحفل كلمة مسجلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكلمة ترحيب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

واستمر الحفل بتقديم برنامج فني يعكس الثقافة المصرية تلاه عرض لأبرز القطع الأثرية الرمزية في المتحف ويضم المتحف أكثر من 100000 قطعة أثرية تعود إلى فترات مختلفة من الحضارة المصرية.