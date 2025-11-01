اختتام "سباق النصر" الخيري في باكو بمشاركة 1700 شخص: الأموال تذهب لمؤسسة "ياشات"

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت فعاليات "سباق النصر" الخيري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة للنصر العظيم لأذربيجان في حرب الوطن ونظمته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "نمضي قدماً بفخر".

وشارك في السباق الذي امتد لمسافة 10 كيلومترات في المتنزه الوطني على الواجهة البحرية أكثر من 1700 مشارك. وبدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء حرب الوطن.

كما شارك في السباق وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف.

فاز بختيار عسكرلي بالمركز الأول في فئة الرجال، بينما جاءت آنا يوسفوفا في المركز الأول بفئة السيدات.

ويتم تحويل جميع الأموال التي يتم جمعها من السباق إلى مؤسسة "ياشات" (أحْي) لدعم عائلات الشهداء والمصابين الذين دافعوا عن وحدة أراضي أذربيجان.

يذكر أن "سباق النصر" يقام بشكل تقليدي سنوياً منذ عام 2021.