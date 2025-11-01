رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي رئيس البرلمان العربي في القاهرة لتعزيز الروابط المشتركة وشبكة عدم الانحياز البرلمانية

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في إطار زيارة عمل لها جمهورية مصر العربية.

وأعربت غفاروفا عن ارتياحها من تطور العلاقات بين أذربيجان والبلدان الإسلامية مشددة على أن هذه الروابط تقوم على القيم الدينية والثقافية المشتركة فيما أكد الجانبان على الدور الهام للتعاون البرلماني في تطوير العلاقات.

وبدوره، أكد اليماحي أن لأذربيجان مكانة خاصة لدى البلدان العربية مقدماً تهانيه بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور أذربيجان والذكرى الخامسة ليوم النصر.

كما اتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك دولياً وشددا على العلاقات مع شبكة عدم الانحياز البرلمانية التي تأسست بمبادرة من الرئيس إلهام علييف.