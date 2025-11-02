بحث آفاق تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في مجال الإعلام

بوخارست، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

عُقد لقاء في سفارة أذربيجان لدى رومانيا مع عضو البرلمان الأوروبي كريستيان تيرهيش.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية وقار علييف والمدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري إسماعيل سَتّاروف وسفير أذربيجان لدى رومانيا قدسي عثمانوف.

أفادت وكالة أذرتاج أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آفاق تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في مجالات الإعلام والاتصال والمعلومات، بالإضافة إلى مسائل ضمان أمن المعلومات في المنطقة.

وأشار كريستيان تيرهيش إلى أن البرلمان الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتعزيز السلام وتشجيع الحوار في منطقة جنوب القوقاز، مؤكدا تقديره العالي لسياسة أذربيجان الحديثة في مجال الإعلام ولدعمها لاستقلالية وسائل الإعلام والتحول الرقمي.

كما نوقش الدور الريادي لأذربيجان في المنطقة بعد إحلال السلام. وأشاد عضو البرلمان الأوروبي بالبيان المشترك الذي وُقّع في 8 أغسطس في واشنطن بمشاركة الولايات المتحدة بين أذربيجان وأرمينيا واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في جنوب القوقاز.

وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف والمدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري إسماعيل سَتّاروف في كلماتهم على أهمية التكامل الدولي للإعلام الأذربيجاني ومشاركته النشطة في الفضاء الإعلامي الأوروبي.

كما أشاروا إلى أن علاقات التعاون بين المؤسسات الإعلامية في أذربيجان ووكالات الأنباء الرائدة في الدول الأوروبية قد توسعت خلال السنوات الأخيرة ويتم تنفيذ مشاريع مشتركة وبرامج لتبادل الصحفيين وتنظيم دورات تدريبية متخصصة.

من جانبه، أوضح السفير قدسي عثمانوف أن المستوى العالي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين أذربيجان ورومانيا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الإعلامي أيضا. ودعا عضو البرلمان الأوروبي كريستيان تيرهيش إلى دعم إيصال الحقائق المتعلقة بأذربيجان، ولا سيما حول عملية السلام وإعادة الإعمار في المنطقة، إلى الرأي العام الأوروبي بصورة موضوعية.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مسائل مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز الثقافة الإعلامية الرقمية وتوسيع وصول الصحفيين الشباب إلى الخبرات الأوروبية، إضافة إلى سبل تعزيز التواصل العام في مجال أمن الطاقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الإعلام وتوسيع العلاقات الإعلامية بين أذربيجان وأوروبا.