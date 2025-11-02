الرئيس: أنا واثق من أن العلماء الأذربيجانيين سيواصلون الإسهام في التنمية الناجحة لبلدنا

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إنني واثق من أن أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والعلماء الأذربيجانيين سيواصلون الإسهام في التنمية الناجحة لبلدنا.

وأضاف رئيس الدولة: "لقد قطعت الأكاديمية خلال 80 عاما طريقا طويلا ولعبت دورا رائدا في تطوير العلوم في أذربيجان".