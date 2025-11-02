الرئيس إلهام علييف: خلال السنوات العشر الماضية زادت المخصصات للعلم في أذربيجان بأكثر من الضعف

باكو، 3 نوفمبر، (اذرتاج)

القى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية، قائلا إنه خلال السنوات العشر الماضية زادت المخصصات للعلم في أذربيجان بأكثر من الضعف.

وأضاف رئيس الدولة: "خلال فترة رئاستي، تم تنفيذ السياسة المتعلقة بتطوير العلم الأذربيجاني بما يتماشى مع نهج الزعيم الوطني الراحل حيدر علييف وتم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه".