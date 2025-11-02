الرئيس إلهام علييف: اليوم يعدّ الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من التنمية المستقبلية للدول

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إن الذكاء الاصطناعي — قبل عشر سنوات لم يكن أحد يتحدث عن هذا الموضوع، ولم يكن هناك حتى مثل هذا المصطلح أو التعبير. أما اليوم، فقد أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية المستقبلية للدول.

وأضاف رئيس الدولة: "إن تطوير الذكاء الاصطناعي في أذربيجان وكذلك تطبيقه في الحياة اليومية وفي الاقتصاد، وفي التطور التكنولوجي، أصبح اليوم حقيقة واقعة"، مشيرا إلى أنه "بالطبع، نتوقع مشاركة فعّالة من العلماء الأذربيجانيين في هذا المجال".