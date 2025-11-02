رئيس أذربيجان: نصدر بالفعل منتجات عسكرية الى العديد من الدول

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

من المرجح أن تنتج العديد من الشركات الأذربيجانية في المستقبل القريب منتجات عسكرية عالية الجودة على مستوى عالمي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في اجتماع بمناسبة الذكرى الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

وأضاف الرئيس: "في الوقت نفسه، يتم تنفيذ الأعمال في هذا المجال على المستوى الحكومي، ونقوم بتوسيع قدراتنا العسكرية بشكل كبير من خلال الإنتاج المحلي ونلبي احتياجاتنا إلى حد كبير. ونصدر بالفعل منتجات عسكرية الى العديد من الدول".