الرئيس إلهام علييف: يجب أن يكون الحفاظ على نقاء اللغة الأذربيجانية واجب كل مواطن أذربيجاني

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع بمناسبة اليوبيل الثمانين لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وقال إنه يجب أن يكون الحفاظ على نقاء اللغة الأذربيجانية واجب كل مواطن أذربيجاني.

كما أكد الرئيس أن الدولة والعلماء واللغويين والكتاب والشعراء والصحفيين والسياسيين يجب أن يولوا اهتماما كبيرا لهذه المسألة.