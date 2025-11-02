وزير الخارجية جيهون بايراموف يصل في زيارة رسمية إلى الجزائر

باكو، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

وصل وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف اليوم في زيارة رسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر أن يعقد الوزير جيهون بايراموف في 4 نوفمبر لقاءات مع وزير الخارجية الجزائري ووزير الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.