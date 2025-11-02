الرباط تشارك في إحياء الذكرى الخامسة ليوم النصر لجمهورية أذربيجان

الرباط، 3 نوفمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

بمناسبة يوم 8 نوفمبر الخالد في ذاكرة الشعب الأذربيجاني كرمزية عدالة وعودة الحقوق، احتضن مقر سفارة جمهورية أذربيجان بعاصمة المملكة المغربية الرباط، نهاية الأسبوع المنصرم، حفلا أحيى الذكرى الخامسة ليوم النصر، وذلك بحضور كبير تقدمه سفير أذربيجان، ناظم صمادوف، وضم ممثلي الجالية الأذربيجانية بالمملكة، وشخصيات هامة أخرى من الهيئات الممثلة لمؤسسات حكومية ومدنية، وممثلي السلك الديبلوماسي الأجنبي بالمغرب، وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإعلام الوطني والدولي.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، أنه بعاطفة عميقة وفخر وطني لا يضاهى، رحب ناظم صمادوف في بداية الحفل بالحضور، مؤكدا أن يوم الثامن من شهر نوفمبر سيظل محفورا في ذاكرة الشعب الأذربيجاني، باعتباره اليوم الذي استعادت فيه أذربيجان عدالتها التاريخية ووحدة أقاليمها وسيادتها على أراضي أجدادها.

وأضاف صمادوف، أنه " في ظل القيادة الحكيمة والحازمة لفخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أظهر شعبنا وجيشنا شجاعةً ووحدةً وعزيمةً لا تُضاهى. ففي 44 يومًا من العمليات البطولية، أنهت أذربيجان قرابة ثلاثين عامًا من الاحتلال غير الشرعي لاراضيها، واستعادت سيادتها على أراضٍ باعتراف دولي".

وبالمناسبة، تم عرض شريط يوثق لعناق و لقاء بين السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وشعبه من مختلف مناطق الأقاليم المحررة، ومن قلب المجلس الوطني حيث كان التعبير قويا يؤكد ويبرز نشوة الفرح بيوم الانتصار.

اليوم، وبعد خمس سنوات من هذا النصر التاريخي، تكتب أذربيجان فصلاً جديداً في تاريخها، فصل إعادة الإعمار والتنمية وعودة الحياة إلى المناطق المحررة. مدن بأكملها تنهض من أنقاضها: الطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحديثة تشهد على تجدد هذه الأراضي. إن العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم لا ترمز إلى النصر العسكري فحسب، بل إلى النصر الإنساني والأخلاقي لجمهورية أذربيجان أيضاً.

كما تمت الإشارة بالمناسبة إلى التطور الهام الذي شهده شهر أغسطس الأخير، والمتعلق بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا بحضور الولايات المتحدة كشاهد في واشنطن، والذي يفتح حقبة جديدة في جنوب القوقاز - حقبة تقوم على السلام والتعاون والتعايش السلمي.

وكان حفل إحياء الذكرى الخامسة ليوم النصر بإقامة جمهورية أذربيجان بالرباط، مناسبة أيضا قدم من خلالها الفنان الأذربيجاني، عازف البيانو الموهوب والمتميز، إلدنيز أكبر زاده، وصلات موسيقية ومعزوفات عكست جانبا من التراث الثقافي الأذربيجاني الغني والرائع.