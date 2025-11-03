الوفد الاذربيجاني يحيط النواب الرومانيين علما بالفعاليات المتخذة في أذربيجان لتطوير الإعلام

بوخارست، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

زار أعضاء الوفد الأذربيجاني مجلس الشيوخ الروماني على هامش زيارتهم الى هذا البلد.

أفادت وكالة أذرتاج أنه في البداية تم اللقاء بين الوفد والنواب. وشارك في اللقاء رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية وقار علييف والمدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري إسمات سَتّاروف وسفير أذربيجان لدى رومانيا قدسي عثمانوف.

خلال الاجتماع، ناقش الجانبان تعزيز التعاون البرلماني والحوار المؤسسي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالي الإعلام والقانون، بالإضافة إلى مسائل الأمن المعلوماتي ومكافحة المعلومات المضللة.

وقد قدّم رئيس المجلس السمعي البصري إسماعيل ستّاروف معلومات عن سياسة أذربيجان في مجال السمعي البصري وتجربة تنظيم الإعلام والإصلاحات المنفذة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن أذربيجان قد اتخذت خطوات هامة لزيادة شفافية البيئة الإعلامية وتطوير البث الرقمي وتعزيز استقلالية البث العام.

من جانبهم، قدّم النواب الرومانيون تجربة بلادهم التشريعية في مجالات الإعلام والقانون. وأوضحوا أن رومانيا قد حسّنت الإطار التشريعي بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي في مجالات تنظيم الإعلام السمعي البصري وحرية الصحافة ومكافحة المعلومات المضللة وإدارة الفضاء الرقمي.

وتحدث رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف عن المشاريع التي نفذتها وسائل الإعلام الأذربيجانية في مجال التعاون الدولي وكذلك عن الجهود المبذولة في تأمين أمن المعلومات. وأكد أن التعاون المتبادل مع رومانيا في هذا المجال سيساهم في تعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وبناء الثقة المتبادلة.

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف عن الإصلاحات التشريعية في مجال تطوير الإعلام ومكافحة المعلومات المضللة. وأشار إلى أن أذربيجان ورومانيا يمكن أن تنفذا برامج تدريبية مشتركة ومبادرات إعلامية في هذا المجال.

وأشار السفير قدسي عثمانوف إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لا تقتصر على مجالات الطاقة والنقل فقط، بل تتعمق في مجال المعلومات والاتصالات أيضا. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز الأسس الإنسانية والمؤسسية للعلاقات بين أذربيجان ورومانيا.

وتطرق السناتور كريستيان-أوغوستين نيكوليسكو-تاغارلاش إلى الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الروماني ميرتشا أبوديا إلى أذربيجان قبل عدة أيام واللقاء الذي جمعه مع الرئيس إلهام علييف. واعتبر هذه الزيارة تجسيدا بارزا لتطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول مبادرات السلام في جنوب القوقاز وعمل مجموعة الصداقة البرلمانية بين أذربيجان ورومانيا ودبلوماسية الطاقة والإعلام، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المعلوماتية ومكافحة الدعاية.

وفي الختام، أشار السناتور كريستيان-أوغوستين نيكوليسكو-تاغارلاش إلى أن التعاون بين أذربيجان ورومانيا في مجالات القانون والإعلام سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وجنوب القوقاز.

كما شارك الوفد الأذربيجاني في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الروماني واطلعوا على عمل الهيئة التشريعية وقواعد النقاش وآليات اتخاذ القرارات.