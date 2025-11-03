وفد أذربيجان يزور التمثال النصفي للزعيم الوطني حيدر علييف في بوخارست

بوخارست، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

قام الوفد الأذربيجاني اليوم بزيارة التمثال النصفي للزعيم الوطني حيدر علييف في حديقة تيي في بوخارست، ذلك على هامش زيارته إلى رومانيا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه وضع باقات من الزهور أمام تمثاله النصفي.

ويضم الوفد الأذربيجاني رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية وقار علييف والمدير التنفيذي لوكالة تطوير الإعلام أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري إسمات سَتّاروف وسفير أذربيجان لدى رومانيا قدسي عثمانوف.

ويذكر أنه بمناسبة يوم النصر، سيقام استقبال رسمي في 4 نوفمبر بتنظيم سفارة أذربيجان في رومانيا في بوخارست.