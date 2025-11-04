وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 4 نوفمبر.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي على نفقة الدولة بعدما تنحى المتهم عن محاميه الخاص وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

وطاب المحامي الجديد للمتهم روبن واردانيان إميل بابيشوف تقديم نسخ كاملة من القرارات المتخذة بشأن الالتماسات المقدمة في الجلسات السابقة إلى طرف الدفاع وأفاد القاضي أقاييف بأن هذه النسخ قُدمت بالفعل حتى الآن وبإمكانهم الاستفادة من هذا الحق مستقبلاً.

بعد ذلك، قدم المتهم واردانيان التماساً جديدا طلب فيه دعوة ممثل عن هيئة حرس الحدود الحكومية لحضور جلسة المحكمة وذلك بخصوص تهمة عبوره غير القانوني حدود جمهورية أذربيجان. وأيد المحامي بابيشوف هذا الالتماس.

واعترض المدعي على الالتماس مشيراً إلى أن طرف الدفاع لم يوضح بوضوح سبب استدعاء ممثل هيئة حرس الحدود الحكومية ومدى صلة إفادته بالتهمة وأضاف أنه إذا ادعى واردانيان أنه عبر الحدود بشكل قانوني فيمكنه إثبات ذلك بتقديم الختم الرسمي لهيئة حرس الحدود على جواز سفره وبناءً على طلب المدعي استمعت المحكمة إلى الأطراف ورفضت مناقشة الالتماس حيث أشار القاضي إلى أنه يمكن مناقشة هذه المسألة إذا قُدمت معلومات عن الشخص المذكور وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

بعد ذلك، أعلنت المحكمة، دون اعتراض من الأطراف، طلبات مجموعة من الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كأطراف متضررة في القضية ولم يتمكنوا من حضور الجلسة بسبب عذر مقبول، التي تؤكد إفاداتهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق الأولي.

وتضمنت الإفادات المعلنة بشكل أساسي وقائع الضرر الناجم عن العمليات العسكرية والاستفزازات في فترة ما بعد الحرب الوطنية وخاصة خلال أحداث سبتمبر 2023 ومنها اصابة ثاقف ميكائيلوف نتيجة لاستفزازات بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في أراضي قصبة عسكران بولاية خوجالي.

كما أصيب كل من آيدين غريبوف وجيهون شاه نمازلي وترلان جباروف بنيران بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية في قرية خلف علي بولاية شوشا.

وأصيب كنعان أبيلوف بطلق ناري في ذراعه اليسرى جراء إطلاق نار بالأسلحة النارية من تلة مجهولة الاسم قرب مدينة خانكندي.

وأصيب يوسف يوسفوف بشظايا في ركبته جراء انفجار قذيفة هاون أطلقتها بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية في أراضي قرية جاناقجي بخوجالي.

كما أفاد راهب محمدوف وطوغرول نجفلي أنهما وعدة أشخاص آخرين أصيبوا بينما قُتل فريد محب علي وتبريز رحيموف نتيجة لاستفزازات بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية بانفجار قنبلة يدوية في أراضي زنكيلان.

وأشار المتضرر فائق جعفروف الى أنه وعدد من الأشخاص أصيبوا فيما قُتل آخرون نتيجة لانفجار قذيفة هاون في ولاية لاتشين.

أكد أمين محمدوف أن علي علييف قُتل وأصيب هو وعدة أشخاص آخرين نتيجة لانفجار قنبلة يدوية في أراضي لاتشين.

وأصيب رمضان محمدوف نتيجة لانفجار قذيفة مدفعية في اراضي ولاية خوجاوند.

كما أفادت مجموعة أخرى من الأطراف المتضررة سيران أمينوف ووقار محمدوف وتورال باقروف ونور الدين قولييف وعلي رستموف وأحمد إبراهيموف وتورال إمام قولييف وصالح إسماعيلوف وآصف محمدوف وعارض هاشموف وودادي خانييف وناظر قولييف بأنهم أصيبوا نتيجة لاستفزازات عناصر بقايا الجيش الأرميني والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية في ولاية كلبجار.

كما أكدت إفادات أخرى وقائع الإصابة خلال استفزازات بقايا القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمينية غير الشرعية بولايات لاتشين قولييف و آغا حسنوف وقولييف وبزنكيلان حسنلي ومحمدوف وشوكورلو وبخوجاوند إسماعيلوف ورحيموف وعبيد اللهييف وبشوشا عبد اللهييف وقربانوف وبأغدام سليموف وبأغدره سلطانوف.

وفي ختام جلسة المحكمة، أُعلنت الوثائق الموجودة في مواد القضية الجنائية والتي جُمعت أثناء التحقيق الأولي وتم فحص الأدلة.

وتم تحديد موعد الجلسة التالية للمحكمة في 18 نوفمبر.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.

